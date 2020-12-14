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Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана

Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел в очередной раз сделали гражданам предупреждение
Происшествия
14 декабря 2020 г. 13:11
Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана
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Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана в очередной раз сделали гражданам предупреждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб обоих ведомств.

"Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз предупреждают население о наличии опасности на оккупированных территориях и просят их не посещать эти районы без соответствующего разрешения, пока территории не будут полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ", - говорится в заявлении.

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