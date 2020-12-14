Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана в очередной раз сделали гражданам предупреждение.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб обоих ведомств.
"Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз предупреждают население о наличии опасности на оккупированных территориях и просят их не посещать эти районы без соответствующего разрешения, пока территории не будут полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ", - говорится в заявлении.