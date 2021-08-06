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Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию

Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения, четвертая по счету группа соответствующих пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным с
Происшествия
6 августа 2021 г. 20:39
Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения четвертая по счету группа соответствующих пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям отправилась сегодня в Турцию из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, командир полка Службы спасения особого риска министерства полковник-лейтенант Мамед Халили заявил журналистам, что пожарно-спасательная группа состоит из 200 человек.

По его словам, личный состав обеспечен индивидуальными средствами пожаротушения, и с завтрашнего дня приступит к тушению пожаров.

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Версия на английском языке ФотоAnother group of Azerbaijani firefighters leaves for Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yanğın-xilasetmə qüvvələrinin növbəti qrupu Türkiyəyə yola düşüb

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