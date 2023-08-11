Объявленный в международный розыск гражданин экстрадирован из Украины в Азербайджан

Объявленный в международный розыск гражданин экстрадирован из Украины в Азербайджан.

Объявленный в международный розыск гражданин экстрадирован из Украины в Азербайджан.

Как сообщает Report, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Алекперова Абульфата Ибрагим оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции 1957 года "Об экстрадиции" было удовлетворено офисом генерального прокурора Украины.

Обвиняемый в незаконном сбыте наркотиков Абульфат Алекперов был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

11 августа он был доставлен из Украины в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.