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Объявленный в международный розыск экстрадирован из России в Азербайджан

Объявленный в международный розыск экстрадирован из России в Азербайджан На основании ходатайства Генеральной прокураторы Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года Генпрокуратура Российской Федерации приняла р
Происшествия
25 февраля 2022 г. 13:22
Объявленный в международный розыск экстрадирован из России в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокураторы Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Аббасова.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках расследуемого в Насиминской районной прокуратуре дела в связи с обоснованными подозрениями, что Эльнур Аббасов виновен в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, покушения на убийство и изнасилования, он был привлечен в качестве обвиняемого по части 6-й статьи 94 и части 1-й статьи 109 УК (старая редакция), а также по статье 134 действующего УК АР и в 1998 году был объявлен в международных розыск, так как скрывался от органов уголовного преследования.

Было установлено что Эльнур Аббасов за совершенное на территории России другого преступления отбывает наказание в учреждении отбывания наказания по решению суда Петроградского района от 29 сентября 2017 года.

24 февраля 2022 года при сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции Эльнур Аббасов был экстрадирован из России в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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