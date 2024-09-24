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Шесть человек экстрадированы в Азербайджан из РФ и Грузии

Шесть человек экстрадированы в Азербайджан из РФ и Грузии В Азербайджан экстрадированы шесть человек, объявленные в международный розыск.
Происшествия
24 сентября 2024 г. 12:10
Шесть человек экстрадированы в Азербайджан из РФ и Грузии

В Азербайджан экстрадированы шесть человек, объявленные в международный розыск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура России экстрадировала в Азербайджан Габибова Орхана Афиг оглу, Ширинова Эльджана Акиф оглу, Сулейманова Зульфугара Вахид оглу, Велиева Арифа Расим оглу и Салимова Парвиза Рзаван оглу. Еще один разыскиваемый, Садыгов Эльмар Надир оглы был экстрадирован из Грузии.

Эльмар Садыгов доставлен из Грузии в Азербайджан 17 сентября этого года, экстрадиция из России же состоялась 23 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan altı nəfər Azərbaycana ekstradisiya edilib

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