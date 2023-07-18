Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан

Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан.

Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Так, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение об экстрадиции в Азербайджан граждан Азербайджанской Республики Исмаилова Махмуда Эльман оглу, Насирова-Зибаи Джейхуна Ибрагим оглу и Бабашова Азада Вагиф оглу.

Так, Махмуд Исмаилов и Азад Бабашов были объявлены в международный розыск за совершение мошенничества с причинением значительного ущерба, а Джейхун Насиров-Зибаи - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Указанные лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении cпециального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.