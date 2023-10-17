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Объявленные в международный розыск граждане Азербайджана экстрадированы из РФ

Объявленные в международный розыск граждане Азербайджана экстрадированы из РФ Объявленные в международный розыск граждане Азербайджана экстрадированы из России на родину.
Происшествия
17 октября 2023 г. 10:02
Объявленные в международный розыск граждане Азербайджана экстрадированы из РФ

Объявленные в международный розыск граждане Азербайджана экстрадированы из России на родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ходатайство Генпрокуратуры о выдаче граждан Азербайджанской Республики Дашдемирова Эльтурана Эмиль оглу, Мамедова Сархана Огтай оглу, Аббасова Парвиза Газанфар оглу и Дадашзаде Айдына Аяз оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что Эльтурану Дашдамирову были предъявлены обвинения в похищении людей, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, Сархану Мамедову – в мошенничестве и подкупе с причинением значительного ущерба, Айдыну Дадашзаде – в половых контактах с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста, Айдыну Дадашзаде - в совершении преступлений, связанных с присвоением или растратой в крупном размере. Все обвиняемые были объявлены в международный розыск за укрывательство от следствия.

Они были задержаны на территории Российской Федерации 16 октября и экстрадированы в Азербайджан в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan 4 nəfər Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya olunub

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