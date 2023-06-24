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Михаил Шаманов: Россия непрерывно атакует украинскую столицу

Михаил Шаманов: Россия непрерывно атакует украинскую столицу Прошлой ночью силы ПВО Украины обезвредили в небе над Киевом до 20 ракет.
Происшествия
24 июня 2023 г. 15:16
Михаил Шаманов: Россия непрерывно атакует украинскую столицу

Прошлой ночью силы ПВО Украины обезвредили в небе над Киевом до 20 ракет.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил пресс-секретарь киевской военной администрации Михаил Шаманов.

По его словам, Россия непрерывно атакует украинскую столицу:

"По Киеву был нанесен 8-й воздушный удар за июнь. Противник использовал традиционную тактику. Стратегический бомбардировщик Ту-95 нанес ракетные удары по городу. Они пытаются показать, что добились каких-то успехов".

Шаманов отметил, что в результате падения остатков ракеты на 25-этажное здание строительной конструкции был нанесен частичный ущерб:

"Возгорание локализовано в утренние часы. Уже обнаружены тела 3 человек, 11 получили ранения. Из них 4 госпитализированы, 7 человек получили медицинскую помощь на месте. 24 жителя дома были эвакуированы. В этом районе продолжают работать спасатели".

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Версия на английском языке Result of air attack on Kyiv announced
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