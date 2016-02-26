​Обвиняемый в продаже наркотиков освобожден в зале суда

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу Намика Амирджанова, обвиняющегося в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, на прошедшем под председательством судьи Рахиба Салманова процессе был зачитан приговор.

Н.Амирасланов был оправдан и освобожден в зале суда.

Отметим, что Н.Амирасланов обвинялся по ст. 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).