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    ​Обвиняемый в продаже наркотиков освобожден в зале суда

    На процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу Намика Амирджанова, обвиняющегося в незаконном обороте наркотиков.

    Как сообщает Report, на прошедшем под председательством судьи Рахиба Салманова процессе был зачитан приговор.

    Н.Амирасланов был оправдан и освобожден в зале суда.

    Отметим, что Н.Амирасланов обвинялся по ст. 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).  

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