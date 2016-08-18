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    Обвиняемые в мошенничестве были освобождены в зале суда

    На процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева был зачитан приговор

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняющихся в мошенничестве Ильяса Нифтиева и Рауфа Гачаева.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева зачитали приговор, согласно которому И.Нифтиев и Р.Гачаев получили условное наказание и были освобождены в зале суда.

    Отметим, что И.Нифтиев и Р.Гачаев были задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве.

    Они обвинялись по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах). 

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