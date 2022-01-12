Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу

На решение суда в отношение руководителя ООО Portos Надира Мамедова, являющегося одним из обвиняемых по делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, подана апе

На решение суда в отношение руководителя ООО Portos Надира Мамедова, являющегося одним из обвиняемых по делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, подана апелляционная жалоба.

Как сообщает Report, жалоба была подана в Бакинский апелляционный суд.

Мамедов просит вынесения в его отношении оправдательного приговора.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам, а Н.Мамедов к 6 годам лишения свободы.