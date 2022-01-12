О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу

Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу На решение суда в отношение руководителя ООО Portos Надира Мамедова, являющегося одним из обвиняемых по делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, подана апе
Происшествия
12 января 2022 г. 15:58
Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу
0 : 00
0 : 00

На решение суда в отношение руководителя ООО Portos Надира Мамедова, являющегося одним из обвиняемых по делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, подана апелляционная жалоба.

Как сообщает Report, жалоба была подана в Бакинский апелляционный суд.

Мамедов просит вынесения в его отношении оправдательного приговора.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам, а Н.Мамедов к 6 годам лишения свободы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərli ilə birgə ittiham olunan şirkət rəhbəri apellyasiya şikayəti verib

Другие новости из категории

В Уджаре во время урока в школе обрушился потолок
ФотоВ Уджаре во время урока в школе обрушился потолок
12 января 2022 г. 15:46
Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу
Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу
12 января 2022 г. 15:44
В Азербайджане более 3 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил утилизации бытовых отходов
В Азербайджане более 3 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил утилизации бытовых отходов
12 января 2022 г. 15:28
Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году
Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году
12 января 2022 г. 15:14
Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти Евлаха
Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти Евлаха
12 января 2022 г. 13:43
В Баку из дома украдены золотые украшения на сумму около 10 тыс. манатов
В Баку из дома украдены золотые украшения на сумму около 10 тыс. манатов
12 января 2022 г. 12:58
В Баку задержан водитель, сбивший пешехода
В Баку задержан водитель, сбивший пешехода
12 января 2022 г. 12:57
В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина
В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина
12 января 2022 г. 12:49
Начался суд над гражданином Азербайджана, арестованным за обвал здания в Батуми
Начался суд над гражданином Азербайджана, арестованным за обвал здания в Батуми
12 января 2022 г. 12:37
В Говсане женщина задержана за грабеж
ФотоВ Говсане женщина задержана за грабеж
12 января 2022 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi