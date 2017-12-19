Обвиняемый в воровстве велосипеда бывший заключенный арестован в зале суда

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в воровстве Асафа Набиева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Шекер Мамедовой был зачитан приговор обвиняемому.

Приговором суда А. Набиев был приговорен к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что 12 мая этого года был задержан А. Набиев, подозреваемый в совершении ряда краж в Хачмазском районе. В результате следствия были установлены дополнительные факты краж.

Житель Хачмазского района Зейналов Заур Сейфеддинович сообщил в полицию, что из принадлежащего ему магазина было украдено 33 курицы на общую сумму 231 манат. В тот же день в селе Кехня Хачмаз Хачмазского района у Мубариза Сеидбала оглу Сеидалиева был украден велосипед.

В ходе расследования было установлено, что оба преступления совершены жителем села Кехня Хачмаз Асафом Бейбала оглу Набиевым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 177 (кража) УК. Позже решением суда А. Набиев перешел под полицейский надзор.

Напомним, что А. Набиев был ранее судим.