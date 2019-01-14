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    Обвиняемый в Украине в разбое азербайджанец задержан в Польше

    Варшава. 14 января. REPORT.AZ/ В польском городе Гданьске был задержан совершивший в Украине преступление уроженец азербайджанского города Гянджа Мусеибов Эльшан Муса оглу 1990 г.р.

    Как сообщает варшавское бюро Report, Э.Мусеибов был объявлен в розыск как один из ведущих членов организованной преступной банды, которая совершила ряд разбойных нападений в украинском Ровно (Западная Украина).

    Азербайджанец в настоящее время возвращен в Украину, гражданином которой является, решением суда города Ровно в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.  

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