Обвиняемый в Украине в разбое азербайджанец задержан в Польше

Варшава. 14 января. REPORT.AZ/ В польском городе Гданьске был задержан совершивший в Украине преступление уроженец азербайджанского города Гянджа Мусеибов Эльшан Муса оглу 1990 г.р.

Как сообщает варшавское бюро Report, Э.Мусеибов был объявлен в розыск как один из ведущих членов организованной преступной банды, которая совершила ряд разбойных нападений в украинском Ровно (Западная Украина).

Азербайджанец в настоящее время возвращен в Украину, гражданином которой является, решением суда города Ровно в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.