Обвиняемый в убийстве земляка в Гарадаге: Я не бил его кулаком

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Мурада Закиева, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева М.Закиев дал показания.

Он сказал, что не бил кулаком покойного Руслана Дамирова:

"В воскресенье я был дома. Мой отец пришел домой весь в крови. На вопрос он ответил, что его избил водитель такси Руслан. Я спустился вниз и увидел Вугара, спросил у него, кто такой Руслан. Ко мне подошел один человек и сказал, что его зовут Руслан. Я его не знал, вокруг было несколько человек. Руслан отвел меня в сторону, я спросил почему он избил моего отца. Он захотел ударить меня кулаком, я прикрыл лицо и уклонился. В этот момент Руслан упал на пол. Я повернулся и пошел домой".

Обвиняемый отметил, что Р.Дамиров умер спустя некоторое время после инцидента:

"Полицейские пришли домой и увели меня. Я повторяю, я его не бил. Руслан упал, пытаясь ударить меня. Я не знаю. Как это произошло ".

В суде объявили показания, которые М.Закиев дал следствию. В предварительных показаниях он сказал полицейским, что ударил Р.Дамирова кулаком в висок.

М.Закиев заявил, что он написал в объяснительной то, что ему после задержания сказали сотрудники правоохранительных органов.

После судебное следствие было завершено, гособвинитель попросил у суда времени для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 6 апреля.

Отметим, что 14 августа прошлого года в Гарадагском районе было обнаружено тело жителя поселка Локбатан Руслана Дамирова со следами насилия. В ходе расследования, проведенного сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, было установлено, что между покойным и М.Закиевым произошел конфликт. М.Закиев убил Р.Дамирова одним ударом кулака в грудь. В результате оперативно-розыскных мероприятий М.Закиев был задержан.

Ему предъявлено обвинение по статье 120.1 (предумышленное убийство) УК АР.