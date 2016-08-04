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    Обвиняемый в убийстве в Бинагади приговорен к 17 годам лишения свободы

    На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Заура Манафова, обвиняемого в убийстве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор.

    Согласно приговору, З.Манафов осужден на 17 лет лишения свободы. 

    Отметим, что убийство произошло в ночь с 31 июля на 1 августа 2015 года в поселке Бинагади. Жители поселки Сархан Махмудов и Заур Манафов на почве конфликта нанесли друг другу удары ножом. Они были госпитализированы в больницу, где позже скончался С.Махмудов. З.Манафов был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции.

    Он обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. 

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