Обвиняемый в убийстве в Бинагади приговорен к 17 годам лишения свободы

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Заура Манафова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор.

Согласно приговору, З.Манафов осужден на 17 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло в ночь с 31 июля на 1 августа 2015 года в поселке Бинагади. Жители поселки Сархан Махмудов и Заур Манафов на почве конфликта нанесли друг другу удары ножом. Они были госпитализированы в больницу, где позже скончался С.Махмудов. З.Манафов был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции.

Он обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.