Обвиняемый в убийстве сына народного поэта Фикрета Годжи дал показания в суде

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд над Эльнуром Нахмедовым, Парвизом Гусейновым и Русланом Мамедовым, обвиняемыми в убийстве сына секретаря Объединения писателей Азербайджана, народного поэта Фикрета Годжи Ялчына Годжаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова дал показания обвиняемый Э. Нахмедов.

Он сообщил, что у него не было намерения убивать Я. Годжаева: "Мы с ним были близкими друзьями. У меня не было намерения убивать Ялчына. Я сожалею о содеянном".

После Э. Нахмедов ответил на вопросы судьи, гособвинителя и адвокатов.

Очередное заседание суда назначено на 2 октября.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 11 марта около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединения ветеранов ВОВ, расположенном по ул. М. Джалала, некий Руслан нанес тупым предметом удар в область головы члену объединения Я. Годжаеву. Я. Годжаев скончался на месте происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Я. Годжаев на почве возникшего спора был избит своими знакомыми - ранее судимым жителем города Сумгайыта Р. Мамедовым, жителем Сабирабадского района Э. Нахмедовым и жителем города Баку П. Гусейновым, после чего был убит Э. Нахмедовым.

В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.