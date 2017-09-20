Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу азербайджанец арестован на два месяца

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Фигурант дела об убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Аллахверанов проведет в следственном изоляторе два месяца, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
"23 августа суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сообщила помощник врио председателя Центрального районного суда Хабаровска Ирина Виничук.
Напомним, накануне находящийся в розыске А. Аллахверанов добровольно сдался правоохранительным органам.
Аллахверанова обвиняют в убийстве Драчева во время драки. Инцидент произошел 20 августа у одного из кафе в Хабаровске. Молодой человек скрылся сразу после случившегося, его объявляли в международный розыск.
По факту случившегося было возбуждено дело по статье об "убийстве, совершенном из хулиганских побуждений". По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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