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Обвиняемый в убийстве "Крытого Эльвина" экстрадирован в Азербайджан

Обвиняемый в убийстве "Крытого Эльвина" экстрадирован в Азербайджан На основании требований национального законодательства и международных договоров, в том числе Кишиневской конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам”, в рамках двусторонних отношений с Генпрокуратурой Бел
Происшествия
10 марта 2021 г. 15:15
Обвиняемый в убийстве Крытого Эльвина экстрадирован в Азербайджан
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На основании требований национального законодательства и международных договоров, в том числе Кишиневской конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам”, в рамках двусторонних отношений с Генпрокуратурой Беларуси Генеральной прокуратурой Азербайджана был сделан запрос об экстрадиции лица, совершившего преступление на территории Азербайджана, для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что проходящий по расследуемому прокуратурой Ширванского района уголовному делу обвиняемый Какаван Кавус Зафар оглу в составе преступного сообщества (организации) из граждан Азербайджана, созданного для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, причастен к убийству граждан Азербайджана Наджиева Эльвина Заманали оглу и Сарыбалаева Заура Вафадар оглу.

Какаван Кавус Зафар оглу был объявлен в международный розыск.

Запросы Генпрокуратуры Азербайджана в Генпрокуратуру Беларуси по установлению местонахождения разыскиваемого были удовлетворены, и Какаван Кавус Зафар оглу был экстрадирован в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы.

Убитый Эльвин Наджиев был известен в криминальном мире как "Крытый Эльвин". Заур Сарыбалаев в криминальном мире был известен как "Масаллы Мамед" и был одним из приближенных Этибара Мамедова, известного как "Годжа".

Инцидент произошел 5 ноября 2015 года в кафе, расположенном на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Талеха Алекперова в Ширване. Там из пистолета были убиты Наджиев Эльвин Заманали оглу 1983 г.р. и Сарыбалаев Заур Вафадар оглу 1990 г.р..

После инцидента были задержаны жители города Ширван - Агами Али Расим оглу 1989 г.р., Салманов Турал Балоглан оглу 1985 г.р., а также житель Гаджигабульского района Магомед Гейдаров и Этибар Мамедов (по прозвищу "Годжа").

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Версия на азербайджанском языке "Krıtıy Elvin"in qətlində təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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