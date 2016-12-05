Обвиняемый в убийстве и сожжении полицейского в Баку обратился в Верховный суд

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в убийстве и сожжении сотрудника полиции Равиль Нуруш оглу Ибаев подал кассационную жалобу по приговору.

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 6 декабря.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Фархада Керимова

Отметим, что 18 апреля на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследования было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его. 18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе сознался в содеянном.

Об обвинялся по ст.ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.11 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), 181.3.2 (разбой, совершенный в целях завладения имуществом в крупном размере) и 181.3.3 (разбой с причинением значительного ущерба потерпевшему) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Ибаев был осужден на 19 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный и потерпевшие подали апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. На процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова было вынесено постановление.

Согласно постановлению, был изменен приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям. Так, срок ареста в отношении Р.Ибаева продлен на 1 год и доведен до 20 лет. Помимо этого, согласно прежнему приговору, 5 лет из этого наказания он должен был провести в колонии строгого режима, а новым решением этот срок увеличен до 7 лет. Затем осужденный подал кассационную жалобу.