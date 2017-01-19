Обвиняемый в убийстве брата в Шемахе приговорен к 18 годам лишения свободы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Рашидзаде Азада Али оглу, обвиняемого в убийстве брата в Шемахинском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был вынесен приговор. Согласно приговору, он осужден на 18 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, житель Шемахинского района Рашидзаде Азад Али оглу 1971 года рождения на почве семейного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в своего брата Рашидова Азера Али оглу 1967 года рождения. А.Рашидов скончался на месте от полученных травм.

Помимо этого, А.Рашидзаде выстрелил также в свою жену Ибадову Момину Алишах гызы 1982 года рождения. Женщина была ранена в руку и была госпитализирована в хирургическое отделение Шемахинского районной центральной больницы.

А.Рашидзаде был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.

Он обвинялся по ст.ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120 (попытка умышленного убийства) УК.