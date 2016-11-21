Обвиняемый в убийстве брат Тельмана Исмаилова останется под арестом до 16 февраля

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Можайский городской суд Подмосковья продлил срок ареста брата Тельмана Исмаилова Рафика Исмаилова, обвиняемого по делу об убийстве московских предпринимателей, до 16 февраля. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Р. Исмаилову и второму фигуранту дела - Мехману Керимову, которые были арестованы два месяца назад - в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Как считает следствие, они причастны к убийству на Новорижском шоссе в мае этого года владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брилева.

По версии следствия, заказчиком убийства был Р. Исмаилов, который привёз на встречу киллера Керимова, а затем забрал его с места преступления. Сам Рафик Исмаилов категорически отрицает свою вину, но при этом признаёт, что был в момент встречи киллера и убитых на заправке.