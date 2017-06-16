Обвиняемый в совершении ДТП с летальным исходом оправдан

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Низаминском районном суде завершилось судебное заседание над Ровшаном Ганджиевым и Хазаилом Гусейновым, обвиняемым в совершении ДПТ с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Амиля Досуева адвокаты обвиняемых выступили с речью.

Адвокаты Р. Ганджиева Садиг Расулов и Камандар Насибов заявили в выступлении, что вина их подзащитного доказана не была и попросили вынести ему оправдательный приговор.

Адвокат Х.Гусейнова попросил назначить его подзащитному легкое наказание.

После был зачитан вердикт судейской коллегии. Решением суда апелляционная жалоба Х. Гусейнова удовлетворена не была. В отношении Р. Ганджиева был вынесен оправдательный приговор. Он был отпущен на свободу в зале суда.

Отметим, что адвокат С. Расулов сообщил Report, что инцидент произошел 12 апреля 2015 года: "Житель Села Сутамурдов Лянкяранского района Ганджиев Ровшан Гюльага оглу 1968 г.р. работал таксистом и содержал семью из 5 человек, включая одного малолетнего ребенка. У него имелся более 25-летний водительский опыт. Даже во время службы в Афганистане он служил в качестве водителя. За этот период он никогда не совершал ДТП. 12 апреля 2015 года примерно в 22:30 Ровшан Ганджиев на автомобиле марки Mercedes E-240 с государственным номерным знаком 99-FK-046, ехав в сторону Астаринского района со скоростью 60 км/ч, увидел жителя села Каргалан Лянкяранского района Гусейнова Хазаила Фейруз оглу, управлявшего в нетрезвом состоянии автомобилем марки "ВАЗ-21063" с государственным номерным знаком 42-BK-708 и ехавшего в направлении Алята. Когда между ними было примерно 50 м расстояния, по причине того, что автомобиль марки "ВАЗ-21063" с государственным номерным знаком 42-BK-708 вышел на полосу встречного движения и полностью перешел на левую сторону, Ровшан Ганджиев в первую очередь сбавил скорость. Он для предупреждения "поморгал" водителю автомобиля марки "ВАЗ-21063". После Ровшан Ганджиев увидел, что автомобиль вышел на обочину и продолжил свой путь. Автомобиль марки "ВАЗ-21063" с государственным номерным знаком 42-BK-708 на расстоянии 4-5 метров до управляемого им автомобиля неожиданно направился в его сторону. Из-за внезапности происшествия он не смог затормозить и столкнулся с автомобилем".

По его словам, в результате, автомобиль, который был куплен Р. Ганджиевым в кредит, срок которого еще длился 2 года, пришел в полную негодность, сам он остался живым: "После аварии из 6 пассажиров автомобиля пострадали сам Хазаил Гусейнов, его жена Гусейнова Нурана Адиль гызы, сыновья Гусейновы Нурлан и Назим Хазаил оглу и дочь Гусейнова Нурай Хазаил гызы. Другие пассажиры – Ибадова Халида Барат гызы и Ибадзаде Рашад Шахаб оглу скончались от полученных травм. Стало известно, что водитель автомобиля марки "ВАЗ-21063" с государственным номерным знаком 42-BK-708 в момент аварии был в коматозном состоянии от принятого алкоголя и не мог понимать совершаемые им действия и был не в состоянии управлять ими. Однако невиновный в случившемся ДТП мой подзащитный был привлечен к уголовному делу капитаном полиции отдела следствия и дознания Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел Эльмаром Гулиевым и решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 февраля 2016 года был обвинен по статье 263.3. Уголовного кодекса и приговорен к 7 годам лишения свободы и 4 годам запрета на управление транспортным средством, он был арестован в зале суда. Х. Гусейнов был приговорен к 9 годам лишения свободы. После вердикта мы подали апелляцию в Ширванский апелляционный суд".