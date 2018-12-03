Обвиняемый в присвоении руководитель компании подал апелляционную жалобу

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в присвоении руководитель компании Эмин Гулиев подал апелляционную жалобу из вынесенного в его отношении приговора.

Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский апелляционный суд Э.Гулиев требует вынести в его отношении оправдательный приговор.

Жалоба передана в производство судьи Фаика Гасымова.

Время суда обнародуют в ближайшие дни.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Гулиев лишен свободы сроком на 9 лет.