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    Обвиняемый в присвоении руководитель компании подал апелляционную жалобу

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в присвоении руководитель компании Эмин Гулиев подал апелляционную жалобу из вынесенного в его отношении приговора. 

    Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский апелляционный суд Э.Гулиев требует вынести в его отношении оправдательный приговор. 

    Жалоба передана в производство судьи Фаика Гасымова. 

    Время суда обнародуют в ближайшие дни. 

    Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Гулиев лишен свободы сроком на 9 лет. 

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