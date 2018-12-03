Обвиняемый в присвоении руководитель компании подал апелляционную жалобу

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Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в присвоении руководитель компании Эмин Гулиев подал апелляционную жалобу из вынесенного в его отношении приговора.
Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский апелляционный суд Э.Гулиев требует вынести в его отношении оправдательный приговор.
Жалоба передана в производство судьи Фаика Гасымова.
Время суда обнародуют в ближайшие дни.
Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Гулиев лишен свободы сроком на 9 лет.
İsmayıl NəsibliАвтор новости