Обвиняемый в попытке убийства 7-летнего ребенка отправлен на экспертизу

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Мовсума Багирова 1998 г.р., обвиняемого в покушении на убийство 7-летнего ребенка.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Стало известно, что М.Багиров в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии.

Суд вновь назначил в отношении него медэкспертизу и направил на обследование.

Процесс отложен на неопределенный срок.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в Хазарском районе Баку. М.Багиров 1998 г.р.попытался убить 7-летнего Али Велиева, ударив его по голове камнем.

Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

Причиной инцидента стало то, что 7-летний ребенок бросил на М.Багирова петарду.

Задержанному полицией М.Багирову выдвинуто обвинение по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР.