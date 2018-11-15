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    Обвиняемый в попытке убийства 7-летнего ребенка отправлен на экспертизу

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Мовсума Багирова 1998 г.р., обвиняемого в покушении на убийство 7-летнего ребенка.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

    Стало известно, что М.Багиров в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии.

    Суд вновь назначил в отношении него медэкспертизу и направил на обследование.

    Процесс отложен на неопределенный срок.

    Отметим, что инцидент произошел в этом году в Хазарском районе Баку. М.Багиров 1998 г.р.попытался убить 7-летнего Али Велиева, ударив его по голове камнем.

    Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

    Причиной инцидента стало то, что 7-летний ребенок бросил на М.Багирова петарду.

    Задержанному полицией М.Багирову выдвинуто обвинение по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР. 

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