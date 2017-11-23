Обвиняемый в похищении брата владельца ярмарки "Бина" отпущен на свободу в зале суда

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мазахира Сулейманова 1969 г.р., обвиняемого в похищении человека.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова был зачитан приговор.

Решением суда М. Сулейманов был освобожден в зале суда ввиду завершения срока привлечения к уголовной ответственности.

Отметим, что по обвинительному акту, в 1999 году М. Сулейманов в составе преступной группировки обвинялся в похищении жителя Баку Т. Гусейнова и требовании денег в обмен на его освобождение.

В уголовном деле говорится, что члены группировки выслеживали Т. Гусейнова, 6 декабря 1999 года ему была устроена западня, управляемый им автомобиль был взят в окружение. Т. Гусейнову нанесли удар по голове тупым предметом и несколько ножевых ударов.

После Т. Гусейнова привезли в поселок Кешля в дом двух из членов группировки. Туда же был приглашен врач для оказания похищенному медицинской помощи. Во время похищения наручные часы, наличные и телефон Т. Гусейнова были присвоены членами группировки.

У брата похищенного Мамедмирзы Гусейнова потребовали 1 млн 500 тыс. долларов взамен на освобождение Т. Гусейнова. В ходе следствия было установлено, что один из членов группировки приходился похищенному родственником. В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами, похитители были задержаны.

М. Сулейманову в 1999 году удалось сбежать от следствия и он был задержан спустя 18 лет.

Напомним, что одним из главарей группировки был авторитет по прозвищу "Бала Нардаранский". Похищенный Т. Гусейнов же приходился братом одному из тогдашних владельцев ярмарки "Бина".