Обвиняемый в похищении брата владельца ярмарки "Бина" отпущен на свободу в зале суда

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мазахира Сулейманова 1969 г.р., обвиняемого в похищении человека.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова был зачитан приговор.
Решением суда М. Сулейманов был освобожден в зале суда ввиду завершения срока привлечения к уголовной ответственности.
Отметим, что по обвинительному акту, в 1999 году М. Сулейманов в составе преступной группировки обвинялся в похищении жителя Баку Т. Гусейнова и требовании денег в обмен на его освобождение.
В уголовном деле говорится, что члены группировки выслеживали Т. Гусейнова, 6 декабря 1999 года ему была устроена западня, управляемый им автомобиль был взят в окружение. Т. Гусейнову нанесли удар по голове тупым предметом и несколько ножевых ударов.
После Т. Гусейнова привезли в поселок Кешля в дом двух из членов группировки. Туда же был приглашен врач для оказания похищенному медицинской помощи. Во время похищения наручные часы, наличные и телефон Т. Гусейнова были присвоены членами группировки.
У брата похищенного Мамедмирзы Гусейнова потребовали 1 млн 500 тыс. долларов взамен на освобождение Т. Гусейнова. В ходе следствия было установлено, что один из членов группировки приходился похищенному родственником. В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами, похитители были задержаны.
М. Сулейманову в 1999 году удалось сбежать от следствия и он был задержан спустя 18 лет.
Напомним, что одним из главарей группировки был авторитет по прозвищу "Бала Нардаранский". Похищенный Т. Гусейнов же приходился братом одному из тогдашних владельцев ярмарки "Бина".
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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