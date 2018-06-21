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    Обвиняемый в ограблении дома Назпери Досталиевой таксист освобожден

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Один из обвиняемых в ограблении дома народной артистки Назпери Досталиевой освобожден. 

    Как сообщает Report, выдвинутые во время следствия в отношении обвиняемого Асифа Гамидова ст. 177 (кража) и 234 (наркотики) УК были заменены на ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) УК. 

    Затем в отношении А.Гамидова избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободили. 

    На данный момент следственные действия в отношении А.Гамидова и других продолжаются. 

    Решением суда, принятая в отношении других лиц мера пресечения в виде ареста продлена на 1 месяц. 

    Отметим, что 19 августа 2017 года неизвестные проникли в дом Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф, в котором находились большое количество ювелирных изделий и деньги. 

    В результате проведенных оперативных следственных мероприятий было установлено, что кража была совершена жителями Сумгайыта, ранее судимым Русланом Вердиевым, Юнисом Гусейнли и Асифом Гамидовым. 

    28 августа установили еще двоих возможных членов преступной группировки - жителей Сумгайыта Алиева Джавида Ислам оглу 1986 г.р. и Фараджева Натика Рафик оглу 1990 г.р.

    Члены группировки продали украденные ювелирные украшения, а "выручку" и находившиеся в сейфе деньги поделили между собой. 

    Было также установлено, что на следующий день преступники бросили сейф в протекающий через Сумгайыт канал. Сейф был обнаружен в канале и извлечен. 

    Затем в автомобиле А.Гамидова и в домах Ю.Гусейнли и Р.Вердиева обнаружили и изъяли героин.

    По информации, А.Гамидов был таксистом. 

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