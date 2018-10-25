Обвиняемый в мошенничестве в отношении сына Эльмиры Ахундовой: Он пришел на меня с пистолетом

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова в качестве свидетеля была допрошена Мюжган Мехдиева.

На суде было объявлено, что потерпевший Рамиль Бекиров представил в суд диск с аудиозаписью его беседы с М.Мехдиевой.

М.Мехдиева подтвердила, что на диске присутствует запись ее беседы: "После того разговора Рамилю Бекирову были возвращены деньги".

На суде была заслушана аудиозапись.

Потерпевший отметил, что передал 250 тысяч манатов вместе с М.Мехдиевой ее брату Мураду Мехдиеву.

По словам Мюжган Мехдиевой, Рамиль передавал ее брату деньги, однако она не помнит какую сумму: "Спросите об этом Мурада".

Потерпевший заявил, что из 250 тысяч манатов ему было возвращено лишь 40 тысяч манатов.

По словам обвиняемого Э.Ибрагимова, когда брат с сестрой передавали ему деньги они назвали имена этих лиц: "Этим лицам деньги были возвращены с излишком. Рамиль тогда пришел на меня с пистолетом. В целом 150 тысяч манатов денег Рамиля и Заура Сафарова я получил с помощью Мурада. Деньги я вернул обратно".

Р.Бекиров сообщил, что Э.Ибрагимов говорит неправду, такого не было.

Другой потерпевший Заур Сафаров также заявил, что обвиняемый говорит неправду, деньги ему не были возвращены.

Адвокат потерпевшего Фармана Мамедова Фуад Агаев сказал, что в показаниях следствию свидетель М.Мехдиева заявила, что Э.Ибрагимов назвался сотрудником компании Palmali.

М.Мехдиева подтвердила свои показания следствию.

Очередное заседание суда назначено на 1 ноября.

Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму 1 млн 18 тыс. манатов, обещав Эльвину Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и другим организовать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил 100 тыс. манатов Г.Ахундова.

По информации СМИ, сын депутата Г.Ахундов и Э.Ибрагимов были друзьями.

После возбуждения уголовного дела Э.Ибрагимов сбежал из страны, позднее был арестован в России.

Несколько потерпевших по уголовному делу сообщили, что передали деньги не Э.Ибрагимову, а Г.Ахундову.