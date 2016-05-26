Обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Мамедова Джейхуна Анвер оглу, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова было вынесено решение.

Согласно решению, приговор суда первой инстанции был изменен, наказание в отношении Дж.Мамедова сроком на 7,5 лет лишения свободы было заменено условным наказанием (согласно 70-ой статье). Дж.Мамедов освобожден в зале суда.

Отметим, что Дж.Мамедов был арестован по обвинению в мошенничестве. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (совершенное с нанесением крупного ущерба) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Мамедов был осужден на 7,5 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.