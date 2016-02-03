Обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Афсуна Раджабова 1986 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор.

Приговором суда А.Раджабов осужден к 7 годам лишения свободы условно. Мера пресечения в его отношении в виде ареста была отменена, А.Раджабов освобожден в зале суда.

Отметим, что согласно обвинительному акту, А.Раджабов взял у жителей столицы 16 тыс. манатов, пообещав продать им земельные участки. Однако впоследствии не выполнил свои обещания. Потерпевшие забрали свою жалобу, так как А.Раджабов в ходе следствия вернул им деньги.

А.Раджабов обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.