В Азербайджане обвиняемый в мошенничестве освобожден из зала суда

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Руфата Нифтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева зачитан приговор.

Приговором суда Р.Нифтиев получил условный срок и освобожден из зала суда.

Отметим, что Р.Нифтиев в пункте оптовых продаж строительных материалов OMİD взял товар на сумму 20 тыс. манатов, не заплатив за него.

На суде он не признал свою вину. Потерпевшей стороной признан Дурсун Османов.

Р.Нифтиев обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.