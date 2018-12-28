В Баку обвиняемого в мошенничестве руководителя компании приговорили к условному заключению

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов Ханлара Джафарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова огласили приговор, согласно которому, Х.Джафарова лишили свободы сроком на 5 лет 9 месяцев и приговорили к условному заключению.

Его освободили в зале суда.

Согласно обвинительному акту, Х.Джафаров обвиняется в мошенничестве в крупном размере и уклонении от налогов на более чем 1 млн манатов.

Возглавляемая им компания "Avro Qrand" построила жилое здание по улице Арифа Мамедова, 10 Бинагадинского района. Несмотря на выплату гражданами Х.Джафарову наличных средств для приобретение жилплощади, квартиры не были переданы владельцам.

В уголовном деле 24 потерпевших лица.