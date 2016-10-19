Обвиняемый в мошенничестве бывший судья освобожден в зале суда

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Фахраддина Рзаева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор.

По приговору суда в отношении Ф.Рзаева была применена статья 70 (условно) УК, ему назначено условное наказание. Ф.Рзаев освобожден в зале суда.

Отметим, что Ф.Рзаев обвинялся в получении путем мошенничества 20 тыс. манатов у гражданина Эйваза Аббасова под предлогом устройства его сына на работу.

Ему было выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Ф.Рзаев был судьей Ясамальского районного суда.