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    Обвиняемый в мошенничестве бывший судья освобожден в зале суда

    На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Фахраддина Рзаева, обвиняемого в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор.

    По приговору суда в отношении Ф.Рзаева была применена статья 70 (условно) УК, ему назначено условное наказание. Ф.Рзаев освобожден в зале суда. 

    Отметим, что Ф.Рзаев обвинялся в получении путем мошенничества 20 тыс. манатов у гражданина Эйваза Аббасова под предлогом устройства его сына на работу. 

    Ему было выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. 

    Ф.Рзаев был судьей Ясамальского районного суда. 

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