Обвиняемый в мошенничестве бывший судья дал показания

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего судьи Фахраддина Рзаева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Ф.Рзаев признал себя частично виновным. В своих показаниях он отметил, что взял у Эйваза Аббасова 20 тысяч манатов в качестве долга.

Затем показания дал свидетель Назим Ибрагимов.

Показания дал также потерпевший Эйваз Аббасов. По его словам, он дал Ф.Рзаеву 20 тыс. манатов, чтобы тот устроил его сына на работу.

Очередное заседание назначено на 13 октября.

Отметим, что Ф.Рзаев обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Ф.Рзаев ранее работал судьей в Ясамальском районном суде.