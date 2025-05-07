Обвиняемый в госизмене в Азербайджане осужден на 16 лет лишения свободы

15:59 Завершено судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Гасана Гусейнова, обвиняемого в государственной измене.

Завершен судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Гасана Гусейнова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекперли.

Согласно приговору, Г.Гусейнов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

По материалам дела Гасан Гусейнов был привлечен к сотрудничеству иностранными спецслужбами и тайно выполнял поручения этих органов в ущерб государственной безопасности Азербайджана, а также лично переводил денежные средства лицам, выполняющим другие секретные поручения иностранных спецслужб на территории страны, тем самым умышленно помогая иностранному государству, организации и их представителям в ущерб государственной безопасности Азербайджана. Таким образом он совершил государственную измену.

Также было установлено, что Гасан Гусейнов организовал отправку денежных средств Туралу Мамедову за выполнение поручений иностранных спецслужб (Турал Мамедов был ранее арестован за слежку в Азербайджане и тайную видеосъемку по заданию иностранных спецслужб. По его месту жительства было обнаружено специальное устройство, присланное из-за рубежа, наблюдающее за траекторией движения объектов в воздушном пространстве).