Обвиняемый в Баку в мошенничестве руководитель компании отпущен на свободу в зале суда

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя ООО Topstap LTD Матанат Гасановой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева был зачитан приговор.

Приговором суда М. Гасанова была осуждена условно.

Отметим, что учредитель ООО Topstap LTD М. Гасанова в период с ноября 2015 по март 2016 года под видом трудоустройства отдельно взятых граждан в учебном центре при названном обществе обманула их и присвоила большую сумму денег.

По факту в Главном управлении следствия и дознания министерства внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере), она была задержана в качестве подозреваемой.

Во время судебного заседания стало известно, что в отношении считающегося свидетелем по данному делу Анара Алиева также возбуждено уголовное дело. Согласно обвинению, он совершил мошенничество, присвоив деньги нескольких граждан под видом трудоустройства.