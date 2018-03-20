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    Обвиняемый по "делу МСВТ" глава компании попросил снятия запрета на выезд из страны

    Следующий судебный процесс назначен на 3 апреля

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Обвиняемый по "делу МСВТ" директор ООО "Оптическая связь, строительство и установка" Намазали Мамедов вновь обратился в суд.

    Как сообщает Report, глава компании обратился в Наримановский районный суд с просьбой о снятии на трехмесячный период запрета на выезд из Азербайджана, наложенного в связи с условным сроком.

    Однако суд отказал ему в удовлетворении заявления.

    Недовольный решением суда Мамедов подал апелляционную жалобу, которую расследует Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Амира Байрамова. На предварительном слушании уточнены анкетные данные.

    Следующий судебный процесс назначен на 3 апреля.

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