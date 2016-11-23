Обвиняемый по делу Межбанка хочет вынесения оправдательного приговора

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамед Джахангиров, обвиняемый в невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана, подал апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба представлена в Бакинский апелляционный суд.

Он хочет вынесения оправдательного приговора в его отношении. Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.

Напомним, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев также подал апелляционную жалобу на приговор.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находятся на свободе под залогом.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев осужден на 15 лет лишения свободы, Ю.Алекберов - 8,5 лет, К.Оруджов - 7,5 лет, И.Гусейнов - 7 лет и 23 дня, М.Джахангиров - 7,5 лет, А.Джавадов - 10 лет и 11 месяцев, А.Султанов - 7,5 лет и И.Абдуллаев - 6,6 лет лишения свободы.

В отношении И.Абдуллаева, М.Джахангирова и А.Султанова применена стать 70 УК и им назначено условное наказание. И.Абдуллаев был освобожден в зале суда, а А.Джавадов арестован.