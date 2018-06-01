Обвиняемый: Ариф Алышанов забрал из моего дома 60-70 голов скота

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова – Суджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено, что к защите обвиняемого Ш.Акперова примкнул новый адвокат.

Затем адвокат Ш.Акперова Руслан Гасанов подал ходатайство. Он отметил, что много ходатайств было отклонено, назвал суд необъективным и выразил протест против состава суда.

Ш.Акперов сообщил, что недавно скончалась его мать: "У меня дома нет скота, чтобы зарезать их на поминки матери. Ариф Алышанов забрал из моего дома 60-70 голов скота".

Суд не рассмотрел ходатайство.

Другой адвокат Ш.Акперова подал ходатайство, попросил осмотреть все земельные участки на имя А.Алышанова в Шемахинском районе. Ходатайство было отклонено.

В суде дал показания обвиняемый А.Гусейнов, заявив, что у Ш.Акперова нет ни трактора, ни земельного участка, а все принадлежит А.Алышанову. Между ним и Ш.Акперовым завязался спор. Суд сделал предупреждение им обоим.

В качестве свидетеля в суде выступила дочь обвиняемого Ш.Акперова Джамиля Агаева. Отвечая на вопросы адвокатов, Дж.Агаева сказала, что А.Алышанов передал деньги Гаджи Бабаеву для покупки земель.

Очередное заседание суда назначено на 8 июня.

Согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года Ш.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, Ш.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ш.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы. Ш.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана. В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.