Обвиняемые в убийстве жителя Сумгайыта арестованы в зале суда

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Бабека Атамалыева, Мусы Джамалова и Гусейнаги Агаева, обвиняемых в убийстве и грабеже.

Как сообщает Report, на заседании под председательством Рамеллы Аллахвердиевой был вынесен приговор обвиняемым.

Приговором суда, Б.Атамалыев был осужден к 19 годам лишения свободы, М.Джамалов - к 4 годам, а Г.Агаев - к 3,5 годам лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Б.Атамалыева к 20-ти, М.Джамалова и Г.Агаева - к 4 годам тюрьмы каждого.

Отметим, что убийство было совершено 22 марта этого года в час ночи. В Сумгайыте, напротив дома №6 13-го микрорайона был обнаружен труп 27-летнего Намика Мамедова с признаками насилия.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 УК (умышленное убийство).

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли основательные сомнения, что убийство совершил житель города Сумгайыт Бабек Атамалыев. Он был задержан и передан следствию.

В ходе следствия выяснилось, что возвращавшийся с работы Н.Мамедов зашел в расположенный рядом с домом магазин, чтобы купить сигареты. Когда он вышел из магазина трое незнакомых попросили у него сигареты. Н.Мамедов отказался давать им сигареты и поторопился домой. Незнакомцы стали его преследовать и оскорблять. Подойдя к блоку Н.Мамедов позвал на помощь стоявших там четырех соседей. Спор перерос в драку и Б.Атамалыев (1996 г.р.) ударил Н.Мамедова ножом.

Скрывшиеся с места преступления нападавшие были задержаны полицейскими, когда после совершения убийства пытались ограбить расположенный поблизости магазин.

Г.Агаев и М.Джамалов были привлечены к ответственности.

Отметим, что в день убийства у Н.Мамедова был день рождения.