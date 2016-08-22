Обвиняемые в присвоении денег сотрудники банка были освобождены из зала суда

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняющихся в присвоении крупных денежных средств Турана Алиева, Мазахира Багирова и Ясемен Демирчи.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор, согласно которому в их отношении избрано условное наказание с испытательным сроком 2 года. Т.Алиев, М.Багиров и Я.Демирчи были освобождены из зала суда.

Отметим, что указанные лица являлись сотрудниками Atrabank. Они обвинялись в присвоении принадлежащих банку 200 тыс. манатов.

Т.Алиев, М.Багиров и Я.Демирчи обвиняются по ст. 179.3.2 (присвоение и затрата в крупном размере) УК.