Обвиняемые в получении взятки бывшие таможенники арестованы в зале суда

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу обвиняемых во взяточничестве и контрабанде Амана Мухаммада Байлйева, Немана Аббасова, Адиля Казымова, Айтекин Тагиевой, Мухтара Гасымова и Зияфета Гурбанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был вынесен приговор.

Приговором суда А.Байлйев был освобожден в зале суда. Гражданин Туркменистана получил наказание сроком 6 лет условно. Н.Аббасов приговорен к 9 годам лишения свободы.

Находящиеся под залогом другие лица - А.Казымов и М.Гасымов были арестованы в зале суда. Они приговорены к 8,5 годам лишения свободы каждый. А.Тагиева и З.Гурбанов получили условный срок.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для А.Байлйева - 7, Н.Аббасова – 12, А.Казымова и М.Гасымова – по 11, З.Гурбанова – 8, А.Тагиевой – 6 лет тюремного заключения.

Отметим, что обвиняемый Аман Мухаммад Байлйев является гражданином Туркменистана, пятеро - Неман Аббасов, Адиль Казымов, Айтекин Тагиева, Мухтар Гасымов и Зияфет Гурбанов – гражданами Азербайджана. Четверо из граждан Азербайджана являются бывшими сотрудниками Государственного таможенного комитета, а З.Гурбанов занимается продажей ювелирных изделий в Универмаге "Москва".

В отношении двоих из шести обвиняемых – А.Байлйева и Н.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста. А остальные – А.Казымов, А.Тагиева, М.Гасымов и З.Гурбанов – под поручительством.

Они обвиняются в незаконной переправке из Азербайджана в Туркменистан крупной партии ювелирных украшений и обвиняются по ст. 312 (дача взятки) и 206 (контрабанда) УК.