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Обвиняемые в покушении на Фазиля Мустафу дали показания в суде

Обвиняемые в покушении на Фазиля Мустафу дали показания в суде Продолжается суд по уголовному делу в отношении Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сариджанова, Эльшада Аскерова, Сабухи Ширинова, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.
Происшествия
19 февраля 2024 г. 09:31
Обвиняемые в покушении на Фазиля Мустафу дали показания в суде

Продолжается суд по уголовному делу в отношении Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова, Сабухи Ширинова, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, обвиняемый Азер Сарыджанов и Рашад Ахмедов дали показания в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Очередной судебный процесс назначен на 1 марта.

Отметим, что 28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор, перевозки и ношения).

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafaya sui-qəsddə təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər

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