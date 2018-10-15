Обвиняемые в хищении миллиона манатов из дома ученого отпущены на свободу из зала суда

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ханым Зейналовой и Агшина Гахраманова, обвиняемых в похищении крупной суммы денег и золотых украшений.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был оглашен приговор.

Согласно приговору, оба лица были приговорены условно и освобождены из зала суда.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель просил лишить обоих обвиняемых свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Согласно обвинительному акту, Х.Зейналова работала домработницей в квартире бывшего директора Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана, доктора наук по филологии Айбениз Алиевой (Кенгерли), расположенной в Насиминском районе столицы.

В материалах уголовного дела значится, что с января 2015 по май 2017 года Х.Зейналова украла из квартиры в целом 539 тыс. долларов и драгоценности на сумму 179 тыс. манатов.