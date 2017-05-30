Обвиняемому в участии в боях в составе ИГ азербайджанцу увеличен срок наказания

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционному протесту со стороны государственного обвинителя и по апелляционной жалобе на приговор в отношении Рамина Ханмурадова, обвиняемого в участии в боях в составе ИГ и других террористических организациях.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова, было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест прокуратуры был удовлетворен, изменен приговор суда первой инстанции.

Так, Р. Ханмурадову увеличен срок лишения свободы с 10 до 11 лет.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, Р. Ханмурадов в 2013-2015 гг. принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии и Ираке, в том числе террористических организаций ИГ, Джебхат ан-Нусра и Джунд аш-Шам.

По приговору суда по тяжким преступлениям Р. Ханмурадов был приговорен к 10 годам лишения свободы. Неудовлетворенный приговором суда осужденный подал апелляционную жалобу, государственный обвинитель же подал апелляционный протест.