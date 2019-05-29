Азербайджанцы, обвиняемые в убийстве приближенного к "Лоту Гули", требуют экстрадиции в Грузию

Обвиняемые в совершении убийства в Тбилиси и задержанные в России Эмин Ахмедов и Гусейн Искендеров требуют экстрадиции в Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на проведенном брифинге заявили их адвокаты Ника Садрадзе и Магамед Исмаилов.

По словам адвокатов, их подзащитные обвиняются в убийстве Эльшана Мамедова в сентябре 2017 года в тбилисском районе Ортачала.

Н.Садрадзе сказала, что обвинение по делу было выдвинуто согласно Уголовному кодексу Грузии: "Эльшан Мамедов был гражданином России, поэтому следствие наряду с Грузией ведется и в России".

Адвокат сообщила, что Э.Ахмедов и Г.Искендеров сейчас содержатся в изоляторе в Санкт-Петербурге: "Российская сторона не экстрадирует обвиняемых в Грузию. Следствие по делу было начато в Грузии и обоих лиц должны судить в Грузии".

Отметим, что убитый в Тбилиси Э.Мамедов был приближенным "вора в законе" Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули".

Э.Ахмедов и Г.Искендеров – граждане России. По законодательству России, несмотря на тяжесть преступления, гражданин России не может быть экстрадирован за границу.