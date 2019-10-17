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Обвиняемые в похищении и убийстве азербайджанца предстанут перед судом в Петербурге

Обвиняемые в похищении и убийстве азербайджанца предстанут перед судом

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шести жителей Санкт-Петербурга, которые обвиняются в разбойном нападении, похищении человека, также причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть потерпевшего.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, было установлено, что вечером 4 января 2018 года у торгово-развлекательного центра "Монпансье"  в Санкт-Петербурге участники преступной группы в составе пяти человек напали на 28-летнего уроженца Азербайджана и затолкали его в багажник Hyundai. 

Выехав в лес во Всеволожском районе, они избили жертву битами. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. 

Также группировкой было совершено три ночных разбойных налёта на торговые павильоны, а также нападение на мужчину и похищение у него автомобиля Daewoo Nexia.

В настоящее время  уголовные дела направлены для рассмотрения в Приморский районный суд.

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