Обвиняемые в похищении и убийстве азербайджанца предстанут перед судом в Петербурге

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шести жителей Санкт-Петербурга, которые обвиняются в разбойном нападении, похищении человека, также причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть потерпевшего.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, было установлено, что вечером 4 января 2018 года у торгово-развлекательного центра "Монпансье" в Санкт-Петербурге участники преступной группы в составе пяти человек напали на 28-летнего уроженца Азербайджана и затолкали его в багажник Hyundai.

Выехав в лес во Всеволожском районе, они избили жертву битами. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.

Также группировкой было совершено три ночных разбойных налёта на торговые павильоны, а также нападение на мужчину и похищение у него автомобиля Daewoo Nexia.

В настоящее время уголовные дела направлены для рассмотрения в Приморский районный суд.