Обвиняемая в убийстве бизнес-леди: Убийство моей матери организовал мой бывший любовник

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Гюнель Гусейновой, ее двоюродного брата Ниджата Эйвазова и Джейхуна Аскерова, обвиняемых в убийстве бизнес-леди Марьям Намидзаде.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева в качестве свидетеля показания дал бывший любовник Г.Гусейновой - Асим Мамедов.

Он рассказал об отношениях с Г.Гусейновой и отметил, что познакомился с Марьям Намидзаде через Гюнель. А.Мамедов заявил, что не знал об убийстве.

На процессе выступила Г.Гусейнова и заявила, что преступление организовал А.Мамедов: "Мама знала о моих отношениях с Асимом. Я познакомила его с матерью. Асим взял у моей матери много золотых украшений, но не заплатил за них. Поэтому между Асимом и моей матерью постоянно возникали конфликты. Асим убил мою мать, чтобы не платить за драгоценности".

А.Мамедов сказал, что Г.Гусейнова говорит неправду, он вообще не знал об убийстве.

Очередной процесс назначен на 24 октября.

Отметим, что в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, преступление, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Насиминского района, было раскрыто "по горячим следам".

Так, на основании поступившей 5 января примерно в 09:00 информации об обнаружении в собственной квартире тела жительницы Баку Марьям Намидзаде 1965 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места преступления и трупа при участии судмедэкспертов, изъяли вещественные доказательства и провели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.11 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, появились основания для подозрения в том, что убийство совершили дочь покойной Гюнель Гусейнова 1988 года рождения, племянник Ниджат Эйвазов 1998 года рождения и Джейхун Аскеров 1997 года рождения, они были задержаны и привлечены к следствию. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что убитая М.Намидзаде занималась торговлей золотом в Баку. Подозреваемая в убийстве ее дочь Г.Гусейнова развелась с мужем и имеет маленькую дочку.