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    Обвиняемая в мошенничестве женщина приговорена к 9 годам лишения свободы

    Роза Аббасова взяла деньги у 15 человек и не вернула обратно

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жительницы города Баку Розы Аббасовой 1969 года рождения, обвиняемой в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был вынесен приговор. 

    По приговору суда Р.Аббасова осуждена к 9 годам лишения свободы. 

    Отметим, что Р.Аббасова занималась торговлей в торговом центре "Садарак". Она, злоупотребив доверием своих коллег, взяла у них 143 тыс. манатов. Р.Аббасова пообещала, что поедет в Турцию и привезет им товары для продажи. Однако товар не привезла, а деньги не вернула. По делу в качестве потерпевших признаны 15 человек. 

    Женщина обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

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