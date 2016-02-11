Обвиняемая в мошенничестве женщина приговорена к 9 годам лишения свободы

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жительницы города Баку Розы Аббасовой 1969 года рождения, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был вынесен приговор.

По приговору суда Р.Аббасова осуждена к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что Р.Аббасова занималась торговлей в торговом центре "Садарак". Она, злоупотребив доверием своих коллег, взяла у них 143 тыс. манатов. Р.Аббасова пообещала, что поедет в Турцию и привезет им товары для продажи. Однако товар не привезла, а деньги не вернула. По делу в качестве потерпевших признаны 15 человек.

Женщина обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.