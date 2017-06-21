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    Обвиняемая в мошенничестве более чем на 1 млн манатов направлена на принудительное лечение

    Приговор зачитан на процессе под председательством судьи Азада Меджидова

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Хиджран Аллахвердиевой, обвиняемой в мошенничестве.

    Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Азада Меджидова.

    На суде пришли к заключению, что Х. Аллахвердиева при совершении преступления находилась в невменяемом состоянии, ей назначено принудительное лечение в Республиканской психиатрической больнице №1.

    Согласно обвинительному акту, Х. Аллахвердиева совершила мошенничество в отношении группы лиц, воспользовавшись их доверием. Она обманула граждан под видом создания компании и присвоила крупную сумму денег.

    По уголовному делу 6 человек были признаны потерпевшими. Им в общем нанесен урон в размере 1 млн 200 тыс. манатов.

    Х. Аллахвердиевой инкриминирована статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).

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