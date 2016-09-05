Обвинительный акт по делу Акифа Човдарова направлен в Бакинский военный суд

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Обвинительный акт по делу Акифа Човдарова был утвержден проводившим процессуальное руководство предварительного следствия генпрокурором Азербайджана и 5 сентября направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

Отмечается о продолжении в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры следствия уголовного дела по фактам, связанным со злоупотреблением различными высокопоставленными сотрудниками ликвидированного министерства национальной безопасности должностными полномочиями, превышением полномочий и пр.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, связанному с незаконными действиями других должностных лиц ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ).